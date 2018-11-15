МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Известный драматург Иван Вырыпаев представит с 14 по 17 декабря в Москве в Театральном центре "На Страстном" спектакль "Иранская конференция", который он поставил в Польше по собственной пьесе, сообщили в пресс-службе проекта.

Премьера спектакля "Иранская конференция" состоялась 14 сентября этого года в Варшаве, и уже с успехом прошли показы в Вене и Граце.

Девять ученых собираются на симпозиум в Копенгагене, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданно для всех оборачиваются по-настоящему честным и откровенным разговором о смысле жизни, ее вызовах и надеждах.

"Я рад, что мой польский спектакль " Иранская конференция" приезжает в Москву. В этой постановке заняты одни из лучших актеров Польши. Спектакль по моей новой пьесе получился интересный на важные актуальные темы", — сказал Вырыпаев накануне московской премьеры.

По словам автора, ученые, собравшиеся на симпозиум, начинают обсуждать философские темы, состояние современного общества в этом мире.

"Мир надо менять, но начинать надо с себя, с духовного изменения в себе, с совершенствования взаимоотношений людей на земле с разными культурами, разной ментальностью — сказал Вырыпаев РИА Новости. – Сегодня мир стал таким тесным, сегодня культуры народов оказались в одной коммунальной квартире. Как им сохранить свою собственную и не нанести вред культуре другого народа?".

Спектакль "Иранская конференция" идет на английском языке с синхронным переводом на русский – переводит сам автор — Иван Вырыпаев.

Вырыпаев рассказал, что продолжит ставить спектакли в России. И новый проект состоится в Санкт-Петербурге, в Большом драматическом театре им. Товстоногова, который отмечает столетний юбилей.

"В новом году у великой русской актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих юбилей, ей исполнится 85 лет. И для меня большая честь, что она сыграет в моей новой пьесе главную роль, — сказал Вырыпаев. — Пьеса была написана специально для нее. Я также буду режиссером спектакля, премьера которого состоится 5 апреля на основной сцене БДТ".