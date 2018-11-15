Представители более ста стран посетят культурный форум в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Участниками Санкт-Петербургского международного культурного форума станут более 35 тысяч человек, представители более 100 стран посетят это мероприятие, сказала на официальном открытии форума вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября. Он традиционно объединит деятелей культуры из всех областей. Официальный статус страны-гостя в этом году получили Италия и Катар.

"Сегодня у нас зарегистрировано 35 тысяч участников, работают 14 секций, которые возглавляются ведущими специалистами. В форуме примут участие представители более 100 стран мира. Мы очень рады приветствовать две страны-гостьи — это Италия и Катар. Мы ожидаем, что культурный форум станет площадкой для новых свершений в сфере культуры во имя процветания всего человечества", — сказала Голодец.

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