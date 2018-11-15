Готическая сказка для взрослых: продолжение "Фантастических тварей"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит продолжение спин-оффа саги о Гарри Поттере "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" по сценарию Джоан Роулинг. Фильм рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до того, о чем повествуют книги. Чего ждать от новой серии сказки, узнала корреспондент РИА Новости.

Главный герой первой части спин-оффа, "Фантастические твари и где они обитают" (2016 год), — маг и защитник животных Ньют Саламандер (в исполнении оскароносного Эдди Редмэйна). Как верно подметила в фильме его подруга Лита Лестрейндж, "нет такого монстра, которого ты бы не полюбил". Ньют спасает и выхаживает редких тварей, не вызывающих симпатии у магических чиновников. Обаятельные зверушки счастливо живут в его волшебном мобильном зоопарке, помещающемся в дорожный чемоданчик.

© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" © 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Однако в "Преступлениях Грин-де-Вальда" они отходят на второй план. Ньюту предстоит спасение куда более опасного создания — неблагополучного сироты по имени Криденс (Эзра Миллер), за которым охотятся буквально все, включая самого Геллерта Грин-де-Вальда. У Джонни Деппа, сыгравшего этого могущественного темного мага, теперь появился шанс избавиться наконец от навязчивого амплуа манерного пирата.

Злодей-альбинос с разными глазами и гитлеровскими речами о необходимости волшебникам повелевать маглами (обычными людьми), Грин-де-Вальд был когда-то близким другом Альбуса Дамблдора (Джуд Лоу), будущего директора школы магии Хогвартс и наставника Гарри Поттера. Дамблдор — единственный равный Грин-де-Вальду по силе волшебник.

© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" © 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Однако, связанный старинной клятвой, он не может сам отправиться в Париж спасать Криденса. Эту миссию Дамблдор возлагает на бывшего ученика — чудаковатого, но преданного и бесстрашного Ньюта. А тот прихватывает уже знакомых зрителю по предыдущему фильму друзей.

Картину будет сложно смотреть тем, кто не видел первую часть. Да и тем, кто видел, рекомендуется освежить ее в памяти, иначе добрую половину времени придется потратить на то, чтобы разобраться в том, кто все эти герои. Впрочем, задачи сделать "Фантастических тварей" самостоятельным продуктом, как, например, поступают с супергеройскими франшизами, перед создателями ленты не стояло.

© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" © 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Глобально фильм скорее рассчитан не на новую аудиторию, а на тех, кто вырос на книгах о Гарри Поттере, — нынешних тридцатилетних. Неслучайно режиссером выбрали Дэвида Йейтса — ветерана поттерианы. Визуально уже с первых кадров картина окунает зрителя в атмосферу экранизаций Гарри Поттера, хотя в основе "Фантастических тварей" — не книги, а оригинальный сценарий Джоан Роулинг. И кажется, что ее авторского почерка тут чуть ли не больше, чем режиссерского.

Несмотря на отсутствие литературной основы, франшизу планируют растянуть на пять фильмов. Расчет киностудии вполне оправдан: "Фантастические твари" просто напичканы отсылками к книгам о мальчике, который выжил. Тут и "змея" Нагайна, и знаменитый алхимик, создатель философского камня Николас Фламель, мелькает и молодая профессор Макгонагалл.

© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" © 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Джуду Лоу в роли молодого Альбуса Дамблдора удалось органично передать фирменное озорство, блеск в глазах и талант к манипуляции великого поттеровского ментора. Больших свершений ждать от него в этой серии не стоит, но его присутствие разбавляет готически мрачный основной сюжет.

Это история об обманчивом очаровании зла, которое обещает решение всех проблем людям отчаявшимся и ведомым. Убедительные речи Грин-де-Вальда сопровождаются кадрами из ближайшего будущего Европы — ужасами Второй мировой войны.

© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" © 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

Испуганные тем, на что способны люди без "должного руководства", многие волшебники переходят на темную сторону. Но дело тут не только в жестоких преступлениях Грин-де-Вальда, вынесенных в заглавие фильма, но и в недетской драматичности семейных проблем героев.

Если первая часть франшизы взывала к гуманизму по отношению к братьям нашим меньшим, то это фильм — о семейных тайнах, грехах и мести, о страданиях детей, лишенных родительской любви. Хитросплетения родственных связей героев достойны сценаристов "Санта-Барбары", но для тех, кто с детства вместе с героями поттерианы разучивал заклинания и правила игры в квиддич, разобраться в них не составит труда.