В Петербурге установят шестиметровый арт-объект на канале Грибоедова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Шестиметровую скульптуру, представляющую собой семью великанов в полосатых купальниках, приветствующих прохожих из воды, установят в акватории канала Грибоедова в северной столице, сообщает Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков.

Установить арт-объект "ПапаWок" в акватории канала Грибоедова 103 напротив музея планируется 15 ноября. Его автором стал петербургский художник Сергей Бородкин, по замыслу которого эта скульптура является аллегорией построения семьи.

"Wok — это котел, который, как в воронку, вбирает в себя все достижения семьи. Папа-великан — ее основа, держит на себе фигуру женщины. И оба они выталкивают из семейного спасательного круга ребенка, в руках которого маска как символ предстоящего гротескного фестиваля. Семья "ПапаWok" хоть и качается плавно на воде канала, но ее конструкция столь же прочна, как крепки узы самой семьи. И поэтому семье великанов не помеха ни ветер, ни дождь со снегом нашего сурового петербургского климата", — отметил Бородкин, слова которого приводятся в сообщении.

Открытие скульптуры "ПапаWок" приурочено к проведению VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, а сам объект является анонсом масштабного международного выставочного проекта "Радикальная текучесть. Гротеск в искусстве", который будет проходить в музее с 7 декабря 2018 года по 17 февраля 2019 года.

"Мы очень рады, что на карте города появится хоть и временный, но новый скульптурный объект, который дополнит серую осеннюю городскую среду посредством художественного высказывания. А с 7 декабря именно "ПапаWok" станет отправной точкой фантасмагоричной экспозиции, своеобразным приглашением для горожан и гостей города посетить выставку и попасть в невероятный мир гротеска", — отметила директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков Марина Джигарханян.