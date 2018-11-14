Премьера "Вальпургиевой ночи" в театре МОСТ посвящена 80-летию Ерофеева

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Московский театр МОСТ представляет 14 и 15 ноября премьеру спектакля "Вальпургиева ночь" Венедикта Ерофеева, которую посвящает 80-летию писателя, сообщили в пресс-службе театра.

"Вальпургиева ночь" — новая версия спектакля Евгения Славутина по легендарному произведению Ерофеева. Первая постановка состоялась в сезон 1989-90 годов на сцене Студенческого театра МГУ. В то время пьеса Ерофеева еще не получила разрешение на выход в свет, но была уже поставлена Славутиным с одобрения самого автора.

"Надо было быть полным идиотом, чтобы не понять, что перед тобой лежит великая пьеса! Стоит прочитать одну-две фразы Ерофеева, и ты сразу понимаешь, что имеешь дело с гением. У меня было ощущение, что ко мне в руки попал еще не изданный "Ревизор" Гоголя", — вспоминает Славутин о времени работы над первым спектаклем.

События пьесы относятся к началу 80-х годов. Действие разворачивается с 30 апреля по 1 мая, в самую веселую и гибельную для всех персонажей ночь. Переплетение смысловых и жанровых ходов, замаскированные цитаты, гротескные отсылки к античным авторам и современным философам, советские агитационные штампы, провидческие предсказания, уже ставшие действительностью ХХI века.

"Слово Ерофеева оказалось пророческим, безумные идеи героев из сумасшедшего дома становятся реальностью наших дней", — сказал Славутин накануне премьеры.

Новая версия Славутина – это вызов современному обществу и сознанию современного человека. По словам режиссера, важно было понять, куда идет современная цивилизация. Соединяя трагедию и фарс, режиссер создает отчаянно смешной и пронзительно трагический спектакль.

"В конечном итоге, трагифарс безумной больницы из пьесы Ерофеева оказывается психотерапевтическим шоу нашей жизни", — подчеркнул Славутин.

К выходу спектакля приурочено открытие уникальной экспозиции, которая развернется в фойе театра. На выставке, составленной из документальных материалов, можно будет увидеть первую афишу спектакля "Вальпургиева ночь" из архива Венедикта Ерофеева, который был передан супругой писателя Галиной Носовой в знак дружбы и признательности режиссеру Евгению Славутину.