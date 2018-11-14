Дима Билан достоин звания Заслуженный артист России, считает продюсер

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская заявила, что гордится своей работой с певцом Димой Биланом, который получил звание Заслуженного артиста РФ, и считает, что он достоин этой награды как никто другой.

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Диме Билану звание Заслуженного артиста РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте правовой информации.

"Я очень горжусь Димой, я считаю, что он как никто другой заслужил эту награду. Он сделал очень многое для нашей страны: в 2006 году он привез второе место "Евровидения", в 2008 — выиграл, единственный пока в истории страны, этот конкурс. Семь раз становился победителем MTV Europe Music Awards, тоже единственный в истории. Конечно, для меня большое счастье, что я работаю с таким потрясающе талантливым человеком, моим другом, крестным моего сына", — сказала Рудковская РИА Новости.

Она призналась, что гордится тем, что Билан стал Заслуженным артистом. "Дима очень долго ждал этого, но в силу юного возраста этого не случалось. Наконец, неожиданно, дождался", — заключила собеседница агентства.

Российский певец Дима Билан дважды представлял Россию на конкурсе "Евровидение", выиграв его в 2008 году с песней "Believe". Он также неоднократно становился победителем премий MTV Russia Music Awards и MTV Europe Music Awards, а также многих других. На протяжении нескольких сезонов Билан выступал в качестве наставника взрослого и детского шоу "Голос".