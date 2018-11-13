Урин призвал принять закон о борьбе с билетными спекулянтами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Законопроект о борьбе с билетными спекулянтами необходимо принять в интересах зрителей, он серьезно упорядочит взаимоотношения по продаже билетов, считает гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Ранее глава комитета по культуре при Госдуме Елена Ямпольская сообщила, что комитет поддержит законопроект "О внесении изменений в закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" в части совершенствования порядка реализации и возврата билетов на культурные мероприятия в первом чтении, но при этом предлагает более подробно доработать его во втором чтении.

Законопроект создан для того, чтобы совершенствовать порядок реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, и решить проблемы, которые связаны с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете.

"Мы цены на билеты делаем некоммерческими. У нас цели и задачи другие. Мы не можем поднимать цены: понимая социальную функцию, мы держим предельные цены на билеты. На этой разнице живут спекулянты. В связи с этим мы просим поддержать закон… Он очень серьезно упорядочит взаимоотношения по продаже билетов", — сказал Урин в ходе дискуссии на круглом столе в Госдуме.

Он подчеркнул, что театры стараются самостоятельно бороться со спекулянтами, например, введением именных билетов. Появление закона очень поможет процессу.

Как отметил гендиректор ГАБТа, по расчетам, доход спекулянтов в минувшем году на перепродаже билетов на "Щелкунчика" составил около миллиона евро. "Мы брали по минимальной ситуации двойной цены, а они продают и дороже. Речь идет, конечно, о сайтах… Я хотел, чтобы в интересах зрителей этот закон был принят", — отметил Урин.