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Михайловский театр представляет премьеру оперы Чайковского "Иоланта"

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© Фото : официального сайта Михайловского театраЗал Михайловского театра. Архивное фотоЗал Михайловского театра. Архивное фото
© Фото : официального сайта Михайловского театра

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Михайловский театр в Санкт-Петербурге во вторник, 13 ноября, выпускает премьеру последней оперы Петра Ильича Чайковского "Иоланта" в постановке Андрия Жолдака, сообщили в пресс-службе театра.

Сцена из балета Дон Кихот в Михайловском театре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Последняя опера Чайковского "Иоланта" — одно из самых светлых его произведений. Авторскую версию спектакля на сцене Михайловского театра представит Андрий Жолдак, режиссер, известный своими новаторскими работами в драматическом и музыкальном театре.

"Решаясь на эксперимент, мы не знаем заранее результат. Думаю, что зрители на премьере разделятся на два лагеря. Кого-то увлечет нелинейное, сложносочиненное действие, кто-то абстрагируется от него и останется один на один с музыкой Чайковского. Театр имеет право удивлять, для меня важно именно это", — сказал художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман.

Главная героиня оперы Иоланта, слепая от рождения принцесса, выросла в закрытом, но прекрасном, близком к Богу мире. Не имея возможности видеть, она чувствует и живет сердцем. Поэтому то, что окружающие воспринимают за тьму, для Иоланты наполнено светом. Как удастся ей сохранить свой внутренний свет, когда она прозреет, когда исчезнет та граница, которая отделяла ее от реальности? Именно эти вопросы волновали режиссера во время работы над спектаклем.

Интересно, что следующий проект Жолдака связан также с музыкой Чайковского. Он будет ставить оперу "Чародейка" Чайковского во Франции в Лионской опере.

Над постановкой в Михайловском театре работали: режиссер Жолдак, музыкальный руководитель и дирижер Петер Феранец, сценограф Даниэль Жолдак, художник по костюмам Симон Мачабели.

Заглавную партию Иоланты готовят солистки Михайловского театра Татьяна Рягузова и Мария Литке, которая выступит на премьере.

"Иоланта" — последняя из десяти опер Чайковского. Ее премьера состоялась в Мариинском театре в декабре 1892 года в один вечер с премьерой балета "Щелкунчик".

После революции первая постановка "Иоланты" состоялась в Малом оперном театре Петрограда (ныне Михайловский театр) в 1923 году. За прошедшее столетие "Иоланта" практически не сходила с афиши театра, было осуществлено пять постановок, последняя из которых – в 2005 году.

В 30-х годах ХХ века в Советском Союзе переделали текст либретто. В новой версии не было упоминаний о Боге, а герои воспевали Природу, Свет и Солнце. Историческая справедливость начала постепенно восстанавливаться с 80-х годов, и сегодня в России опера идет с оригинальным текстом, автором которого является брат композитора Модест Ильич Чайковский.

Премьерные показы оперы Чайковского "Иоланта" пройдут 13, 14 и 20 ноября.

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