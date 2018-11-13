Ансамбль "Персимфанс" представит в Зарядье "Воскресенье Бетховена"

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Композитор, автор музыкальных перформансов и концертов Петр Айду и музыканты его ансамбля "Персимфанс" представят 25 ноября в Московском концертном зале "Зарядье" новую уникальную программу "Воскресенье Бетховена", в рамках которой состоятся два концерта-посвящения композитору, сообщили в пресс-службе проекта.
В концерте прозвучат авторские переложения симфоний для домашних концертов, обработки шотландских народных песен для фортепианного трио, части квартетов и виртуозные вариации. Исполнять музыку Бетховена и рассказывать о ней будут Петр Айду и солисты "Персимфанса: Григорий Кротенко (бассетто), Иван Бушуев (флейта-траверсо), Алиса Тен (голос), Марина Катаржнова и Ася Соршнева (скрипка и альт), Петр Кондрашин и Ольга Дёмина (виолончель).
Вечером в Большом зале Зарядья "Персимфанс" и вокальный ансамбль "Intrada" исполнят Девятую симфонию Бетховена. Особенностью концерта станет отсутствие дирижера, что было отличительной чертой "Персимфанса", существовавшего с 1922 по 1932 год и возобновленного Айду в 2008.
"Исполнение Девятой симфонии без дирижера – это довольно сложный и рискованный эксперимент. Но он принципиально важен для нас: не случайно тема финала симфонии стала гимном Евросоюза. Здесь та же идея, что и у "Персимфанса" — существование многих и разных без единоличного диктата", — рассказал РИА Новости Петр Айду.
"Персимфанс" – не только симфонический оркестр, он объединяет музыкантов, исследователей, художников. Под эгидой "Персимфанса" во главе с Петром Айду были организованы выставки, просветительские лекции, театральные спектакли. Различные проекты ансамбля отмечены Премией Сергея Курёхина, "Золотой маской".
Гастроли ансамбля проходили во Франции, Норвегии, Германии. К 100-летию русской революции ансамбль провел серию концертов в Дюссельдорфе и Москве совместно с Дюссельдорфским оркестром.