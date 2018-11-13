Ансамбль "Персимфанс" представит в Зарядье "Воскресенье Бетховена"

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Композитор, автор музыкальных перформансов и концертов Петр Айду и музыканты его ансамбля "Персимфанс" представят 25 ноября в Московском концертном зале "Зарядье" новую уникальную программу "Воскресенье Бетховена", в рамках которой состоятся два концерта-посвящения композитору, сообщили в пресс-службе проекта.

В программе дневного концерта, который пройдет в Малом зале Зарядья, музыка Бетховена будет исполнена на исторических инструментах, на которых она создавалась во времена великого композитора. Главным героем дневной "академии" (именно так назывался авторский концерт при жизни Бетховена), станет рояль фирмы Broadwood. За таким же инструментом, созданным в 1820 году, композитор сочинял свои последние фортепианные сонаты. Петр Айду – пианист и коллекционер раритетных исторических роялей и клавишных инструментов, сохранил этот рояль и организовал его реставрацию в ателье бельгийского фортепианного мастера Криса Маане.

В концерте прозвучат авторские переложения симфоний для домашних концертов, обработки шотландских народных песен для фортепианного трио, части квартетов и виртуозные вариации. Исполнять музыку Бетховена и рассказывать о ней будут Петр Айду и солисты "Персимфанса: Григорий Кротенко (бассетто), Иван Бушуев (флейта-траверсо), Алиса Тен (голос), Марина Катаржнова и Ася Соршнева (скрипка и альт), Петр Кондрашин и Ольга Дёмина (виолончель).

Вечером в Большом зале Зарядья "Персимфанс" и вокальный ансамбль "Intrada" исполнят Девятую симфонию Бетховена. Особенностью концерта станет отсутствие дирижера, что было отличительной чертой "Персимфанса", существовавшего с 1922 по 1932 год и возобновленного Айду в 2008.

"Исполнение Девятой симфонии без дирижера – это довольно сложный и рискованный эксперимент. Но он принципиально важен для нас: не случайно тема финала симфонии стала гимном Евросоюза. Здесь та же идея, что и у "Персимфанса" — существование многих и разных без единоличного диктата", — рассказал РИА Новости Петр Айду.

"Персимфанс" – не только симфонический оркестр, он объединяет музыкантов, исследователей, художников. Под эгидой "Персимфанса" во главе с Петром Айду были организованы выставки, просветительские лекции, театральные спектакли. Различные проекты ансамбля отмечены Премией Сергея Курёхина, "Золотой маской".

Гастроли ансамбля проходили во Франции, Норвегии, Германии. К 100-летию русской революции ансамбль провел серию концертов в Дюссельдорфе и Москве совместно с Дюссельдорфским оркестром.