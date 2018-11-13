"Великий отказ" от "павлиньей" моды: что такое идеальный мужской костюм

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. Современный костюм состоит из трех предметов: пиджака с длинными рукавами на пуговицах, жилета и длинных брюк. Как правило, шьется из тонкой шерстяной ткани. Именно материал является важным показателем качества, и так было всегда. Истории костюма и тому, как менялись мужские предпочтения в одежде на протяжении нескольких столетий, посвящена новая книга Кристофера Бруарда "Костюм: стиль, форма и функция", которая вышла в издательстве "НЛО".

РИА Новости выбрало наиболее интересные фрагменты монографии, объясняющие, как политика влияла на крой пиджаков и почему мужчины предпочитали черный цвет.

Желания заказчиков и диктат портных

В XVI и начале XVII века между знатными господами и их помощниками, занимавшимися покупкой предметов гардероба в Лондоне и других городах, велась активная переписка по поводу цен, качества материалов, особенностей кроя, цвета и соответствия будущего изделия представлениям о моде и приличиях.

"Заказ одного "комплекта" одежды предполагал заключение сделок между представителями нескольких профессий: торговцем тканями, портным, изготовителями пуговиц и петлиц, вышивальщицами и т. д. Роль портного в этом процессе радикально изменилась к концу XVI века, в эпоху, когда ремесла боролись за первенство в иерархии европейской системы могущественных гильдий".

Портные добились большей профессиональной независимости и коммерческого влияния. Теперь они сами выбирали, покупали ткань и другие материалы напрямую у купцов, а не получали их от клиента вместе с указаниями по поводу будущего наряда.

Постепенно производители обзавелись цеховыми альбомами с эскизами, демонстрировавшими разные варианты конструирования и отделки рукава или, например, плаща. "Кроме того, широкое распространение получили печатные портновские каталоги выкроек и иллюстрированные альбомы костюмов народов мира". К началу XVII века портные уже не следовали причудам моды, а сами диктовали условия заказчикам.

Позже психолог Джон Карл Флюгель объяснил этот "великий мужской отказ" от показной "павлиньей" моды искушенных щеголей XVII века индустриализацией и развитием демократии: серьезные времена требовали строгости в одежде.

В начале XIX века портные стремились стандартизировать работу: это касалось и методов обмера, и кроя. Массовое производство сделало отрасль более демократичной.

По мере того как универсальные лекала вытесняли архивы индивидуальных мерок почти на всех предприятиях, портные экспериментировали с формами, учитывая сезонные изменения моды. И если раньше образ создавался индивидуально, согласно личным запросам заказчика, то теперь лекала насаждали одновременно по всему миру.

© Общественное достояние Английский денди Джордж Брайан Браммел © Общественное достояние Английский денди Джордж Брайан Браммел

Универсальный черный

Автор книги цитирует историка моды Энн Холландер: "Встречи на высшем уровне глáвы государств проводят в костюмах, на собеседование в поисках работы мужчины являются в костюмах, обвиняемый <…> в убийстве старается предстать перед присяжными в костюме".

"Но при всем при том джентльменский набор "брюки — пиджак — рубашка — галстук", как официальный, так и не слишком, в лучшем случае называют скучным". Костюм, продолжает Холландер, моден неумолимо — в классическом смысле.

Датой рождения современного мужского костюма Бруард считает 1666 год, когда Карл II в моду при английском дворе ввел османский камзол. Этот наряд был встречен с "небывалым и единодушным одобрением элиты и средних гражданских чинов". В разные годы на крой костюмов влияли военная форма и социально-культурные явления. Так, отмечает автор, протестантизм, требовавший скромности в одежде, во многом сформировал правила кроя и пошива мужского гардероба.

"Благодаря темным цветам костюм впоследствии стал символом главных аспектов нравственной, философской и экономической жизни XIX века". Особое значение со временем приобрел черный. Этот цвет "служил символом элегантности, благопристойности и респектабельности и в то же время — подавления и скорби, утрат, которые несло человеческое сердце", пишет автор.

"В европейских городах, в особенности в Лондоне, портные совместно с заказчиками усердно трудились, чтобы найти подходящий комплект одежды для новых профессий, рожденных империей, промышленностью и коммерцией: он должен был производить впечатление респектабельности и солидности", — продолжает Кристофер Бруард.

В середине XIX века деловой стиль в Англии — это черный сюртук до колена, прямые шерстяные брюки и шелковый цилиндр. Так одевались члены обеих палат парламента, городские банкиры и биржевые брокеры, судьи, адвокаты и врачи.

Эта мода продержалась вплоть до первой трети ХХ века, а с 1930-х годов закрепилась в качестве официальной одежды для представлений ко двору и великосветских мероприятий вроде скачек, свадеб и похорон, отмечает исследователь.

Иначе выглядели старшие клерки солидных фирм. "Эти степенные господа красовались в свободных сюртуках, в коричневых или черных панталонах, в белых галстуках и жилетах, в крепких широких башмаках и толстых гетрах". Однако, замечает Бруард, к концу XIX века верх одержал стиль младших клерков: простой комплект из короткого пиджака, жилета и зауженных брюк из одной ткани, а также шляпа-котелок.

Простую пиджачную пару носили все: от продавцов и клерков до священнослужителей, учителей и журналистов. Следующий этап в развитии мужского костюма — Первая мировая война, когда мужчины вновь подверглись дисциплинирующему воздействию поставщиков военного обмундирования. "Военная форма цвета хаки была повсюду в тылу, означая готовность к борьбе и устанавливая границу между миром военных и гражданских".

Сдержанность и чувство собственного достоинства

В середине ХХ века мужской идеал сформировала памятка одной компании, занимавшейся производством и продажей мужской одежды.

"Следовало избегать любых излишеств, приветствовалась сдержанность и спокойное чувство собственного достоинства". Рекомендовалось избегать сурового стиля налоговых инспекторов и слишком льстивого тона гадалки. "Оттачивайте величавый стиль речи "квакерского чаепития", являющийся золотой серединой", — говорилось в документе.

В 1985 году вышло популярное руководство по выбору качественной мужской одежды "Элегантность", автором которого был известный модный обозреватель Дж. Брюс Бойер.

Вот одно из золотых правил тех лет: "Слишком большое количество цветов, излишнее разнообразие узоров или чрезмерно диссонирующее сочетание элементов ансамбля действует как превышение напряжения в предохранителе. Если разом включить все электроприборы, это грозит перегрузкой системы".

Несмотря на перемены в деловой жизни Лондона, традиционный костюм оставался ключевым показателем способности "соответствовать", уверен Бруард. "Однако все снова переменится к началу XXI столетия. В наше время многие престижные компании допустили послабления в дресс-коде и способствовали распространению стиля "смарт кэжуал" под влиянием американской философии управления и более свободных неиерархических структур, — заключает исследователь. И приводит слова Маркса: "Все сословное и застойное исчезает".