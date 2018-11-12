Илон Маск выразил соболезнования в связи с кончиной Стэна Ли

Американский писатель, актёр и продюсер Стэн Ли с аниматорами в образах Железного человека и Человека-Паука. Архивное фото

Американский писатель, актёр и продюсер Стэн Ли с аниматорами в образах Железного человека и Человека-Паука. Архивное фото

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Американский миллиардер и глава Tesla Илон Маск выразил соболезнования в связи с уходом из жизни создателя культовых комиксов Стэна Ли.

Американский писатель, редактор и создатель множества комиксов Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.

"Покойся с миром, Стэн Ли. Множество вымышленных и чудесных миров, которые ты создал для человечества, будут жить вечно", — написал Маск в Twitter.