Исаакиевский собор лидирует в народном голосовании "Мой любимый музей"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге лидирует по итогам первой недели народного онлайн-голосования "Мой любимый музей", сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ в понедельник.

"Портал культурного наследия "Культура.РФ" объявил промежуточные итоги первого всероссийского народного онлайн-голосования "Мой любимый музей", которое стартовало в "Ночь искусств" 4 ноября и продлится до 26 ноября. К началу второй недели голосования лидером народного рейтинга стал Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" (Санкт-Петербург).

Второе место занял музей-усадьба С.В. Рахманинова "Ивановка" (деревня Ивановка, Тамбовская область), третье — Алтайский мемориальный музей космонавтики имени Г.С. Титова (село Полковниково, Алтайский край). Русский музей расположился на четвертом месте, Эрмитаж — на седьмом. ГМИИ имени А.С. Пушкина (13 место) и Третьяковская галерея (23 место) не вошли в число лидеров.

Промежуточные результаты народного онлайн-голосования регулярно обновляются на портале "Культура.РФ" в разделе "Новости культуры", а также на специальной странице "Мой любимый музей".

Окончательные итоги голосования будут подведены в середине декабря. Десять музеев, набравших наибольшее число голосов, получат дипломы министерства и памятные награды. Акция "Мой любимый музей", организованная при поддержке Минкультуры, проводится впервые. В онлайн-голосовании участвуют учреждения из всех регионов России — и большие галереи в центрах мегаполисов, и модные коммерческие проекты, и небольшие областные музеи.