Национальный молодежный оркестр выступит в конце ноября в зале Чайковского

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Национальный молодежный оркестр, который был сформирован в 2018 году на базе Московской филармонии, выступит в конце ноября в зале имени Чайковского, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Создание национального молодежного оркестра – это важнейший институт развития профессионализма наших молодых музыкантов. В июне месяце стартовал проект, и в июне месяце 2018 года Московская филармония, которой поручено реализовать этот проект, провела всероссийских конкурс. На конкурс откликнулось более 400 молодых студентов и музыкантов, и был сформирован молодежный оркестр по итогам реализации этого конкурса", — сказал Голодец на совещании с членами правительства.

Она отметила, что сейчас в состав оркестра входят студенты и молодые музыканты из 20 городов России, первым проектом молодежного оркестра стало турне по городам РФ.

"С ребятами работают молодые исполнители и зрелые исполнители, выдающиеся маэстро. Нас сейчас ждет самая большая премьера молодежного оркестра, ребята готовы, и национальный молодежный оркестр в конце ноября месяца выступит на сцене Московской филармонии в зале Чайковского", — отметила вице-премьер.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин пожелал оркестру успехов.

Национальный молодежный симфонический оркестр был создан за счет президентского гранта в 2018 году, на его развитие выделено 114 миллионов рублей.