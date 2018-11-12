В Ростове-на-Дону пройдет выставка об истории художников из Монако

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя — РИА Новости. Выставка "Монако, истории художников" пройдет в Ростовском областном музее изобразительных искусств в августе-сентябре 2019 года, сообщила посол Монако в РФ Мирей Петтити во время визита в Ростов.

"Планируем в следующем году привезти в Ростов художественную выставку, которая пройдет с 20 августа по 19 сентября в областном музее искусств", — сказала посол. Она добавила, что практически сразу после ее окончания — в середине сентября — запланирована бизнес-миссия в регион.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь отметил необходимость сформировать направления взаимодействия. "Бизнесменов из Монако можно пригласить не только на круглые столы, но и познакомить с экономическим, туристическим потенциалом региона… Наша общая цель — создать условия расширения товарооборота между Монако и Ростовской областью, что в интересах обеих сторон", — добавил губернатор.

В 2015 году Ростов-на-Дону стал третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга, где имеется почетный консул княжества Монако. Внешнеторговый оборот Ростовской области с Монако по итогам 2017 года составил 2,7 тысячи долларов.

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