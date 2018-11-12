МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый альбом группы "Браво" выйдет 16 ноября, в день первого концерта по случаю 35-летия группы, который состоится в московском Главclub Green Concert, рассказал основатель группы и ее руководитель Евгений Хавтан на пресс-конференции в понедельник.

"Изначально мы планировали записать два новых альбома, но этого не произошло, поэтому выйдет один 9-трековый альбом Unrealised, в котором мы переосмыслили некоторые наши песни. Альбом появится в день нашего первого юбилейного концерта в Москве, в столице их будет два — 16 и 17 ноября в Главclub Green Concert, и 25 ноября мы выступим в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert", — рассказал Хавтан.

По его словам, на юбилейных концертах будут исполнены новые композиции и сет танцевальных хитов 80-х.

"Но наша цель показать сегодняшнюю группу "Браво", это интересней чем какие-то ретроспективы. Нам есть что сыграть, группа находится в своей наилучшей форме за последние 10 лет", — добавил Хавтан.

"Браво" — советская и российская рок-группа, которая была создана в Москве в 1983 году гитаристом Евгением Хавтаном и ударником Павлом Кузиным. Первой вокалисткой группы стала Жанна Агузарова, выступавшая под псевдонимом Ивонна Андерс. После ухода из группы Агузаровой солисты в ней менялись, в частности с 1990 по 1995 год фронтменом был Валерий Сюткин, в настоящее время в коллективе поет Роберт Ленц.