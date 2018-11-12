Российский хоррор "Проводник" выйдет в прокат в Китае

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский хоррор "Проводник" Ильи Максимова выйдет в прокат в Китае, сообщила в понедельник пресс-служба фильма.

Фильм был представлен на 39-м Американском международном кинорынке (AMF) в Санта-Монике. "На AMF мы слышали только положительные впечатления от трейлера и постера "Проводника". Мы закрыли сделки с Китаем и Кореей, находимся в стадии активных переговоров с Малайзией, Индонезией, Таиландом, Германией, Японией и США", — приводит пресс-служба слова директора по международным продажам группы компаний "Планета Информ" Анастасии Баньковской.

"Проводник" рассказывает историю девушки Кати (Александра Бортич), которая обладает мистическим даром видеть призраков. Когда пропадает ее сестра-близнец, она в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного воображения. В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе…

Главные роли в фильме исполнили: Евгений Цыганов, Владимир Яглыч и другие. Режиссером выступил Илья Максимов, известный по популярным телесериалам.

Хоррор выходит в российский прокат 29 ноября.