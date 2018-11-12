Фильм "Богемская рапсодия" вторую неделю возглавляет российский прокат

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Биографический фильм Брайана Сингера "Богемская рапсодия", посвященный культовой группе Queen, вторую неделю подряд возглавляет российский прокат, в прошедший уикенд его кассовые сборы составили 223 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Биографический фильм Брайана Сингера "Богемская рапсодия" прослеживает головокружительный путь Queen к успеху, практически распад группы и ее триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Общие кассовые сборы за две недели проката — более 637 миллионов рублей.

Американский триллер Фредерико Альвареса "Девушка, которая застряла в паутине" — продолжение истории хакера Лисбет Саландер с татуировкой дракона — занял второе место со сборами 87,5 миллионов рублей за первые выходные.

Еще одна новинка проката — фантастический боевик Джулиуса Эйвери "Оверлорд" разместился на третьей строчке хитпарада, собрав 66,4 миллиона рублей.

На четвертом месте — американский анимационный фильм Кэри Киркпатрика "Смолфут", кассовые сборы фильма за уикенд — 57,8 миллиона рублей (общие сборы за три недели — более 602 миллионов рублей).

Замыкает пятерку лидеров американский хоррор Эри Сандела "Ужастики 2. Беспокойный Хэллоуин", собравший 38,2 миллиона рублей (общие сборы за две недели — 189,8 миллионов рублей).