Хранитель Эрмитажа не исключил возможности приезда в Крым экспертов ЮНЕСКО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Приезд мониторинговой группы ЮНЕСКО в Крым возможен, так как не все европейские эксперты выступают против прекращения контактов с Крымом из-за текущей политической обстановки, сообщила в интервью РИА Новости главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина.

"Приезд мониторинговой группы ЮНЕСКО в Крым возможен. Не все европейские эксперты выступают против прекращения контактов с Крымом. Например, в нашей весенней экспедиции принимала участие эксперт из Италии, каждый день мы с ней проходили по 15 километров пешком по горам. После увиденного она заинтересовалась проектом развития и сохранения ЮБК (Южного берега Крыма)", — сказала Адаксина.

Возможность повышения охранного статуса исторических памятников Южного берега Крыма как объекта культурного наследия будет обсуждаться участниками Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет 15-17 ноября. Как ранее отмечал директор Фонда имени Д.С. Лихачева Александр Кобак, сейчас эта территория недооценена, а сохранность исторических памятников "в большой степени находится под угрозой" из-за массовой застройки, в том числе коммерческой.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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