На Культурном форуме в Петербурге покажут работы о Крыме фотографа из США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Работы о Крыме известного фотографа из США Бриджит Лакомб покажут на VII Санкт-Петербургском международном культурный форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября, сообщила в интервью РИА Новости главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина.
По ее словам, вторая часть фотовыставки будет посвящена крымским артефактам, архитектурным деталям, видам. "Ее автором стал эрмитажный фотограф Юрий Молодковец. Мы хотим глазами этих чудесных фотохудожников показать, как сейчас выглядит ЮБК, и что там надо сохранять", — добавила Адаксина.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.
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