На Культурном форуме в Петербурге покажут работы о Крыме фотографа из США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Работы о Крыме известного фотографа из США Бриджит Лакомб покажут на VII Санкт-Петербургском международном культурный форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября, сообщила в интервью РИА Новости главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина.

"В первый день форума будет открыта фотовыставка, посвященная ЮБК (Южному берегу Крыма – ред.), фотографии были созданы во время весенней экспедиции. В поездке принимала участие американка французского происхождения Бриджит Лакомб. Это знаменитый фотограф, которая запечатлела самых известных политиков, кинозвезд и других селебрити, появляющихся на обложках ведущих мировых журналов. Она снимала и виды Крыма, и людей, хранящих это наследие. Выставка так и будет называться: "Культурное наследие Южного берега Крыма и его хранители", — рассказала Адаксина.

По ее словам, вторая часть фотовыставки будет посвящена крымским артефактам, архитектурным деталям, видам. "Ее автором стал эрмитажный фотограф Юрий Молодковец. Мы хотим глазами этих чудесных фотохудожников показать, как сейчас выглядит ЮБК, и что там надо сохранять", — добавила Адаксина.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.

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