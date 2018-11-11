Фестиваль VIVACELLO в КЗ "Зарядье" откроется мировой премьерой

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Десятый Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO, который пройдет в Москве с 11 по 23 ноября, откроет мировая премьера "Т – S – D" Гии Канчели, сообщили в пресс-службе музыкального форума.

В рамках VIVACELLO – единственного в России фестиваля виолончельной музыки, пройдут концерты камерной и симфонической музыки, кроссовер-проекты, инсталляции и мастер-классы.

В этом году фестиваль впервые выйдет за пределы Москвы – в рамках специальной программы состоятся концерты в Санкт-Петербурге на Культурном форуме, а также в Тбилиси.

"Каждый год в ноябре мы собираемся, чтобы насладиться чудесным тембром виолончели, — сказал РИА Новости худрук фестиваля, известный виолончелист Борис Андрианов. – Нынче нашему фестивалю 10 лет и позади множество концертов, каждый из которых — ярчайшее воспоминание в жизни каждого из нас. На этот раз слушателей также ждут встречи с прекрасными исполнителями, музыкальными шедеврами и, конечно, традиционно состоятся премьеры".

Главным событием Х юбилейного фестиваля станет мировая премьера — новое сочинение Гии Канчели "Т – S – D" для виолончели с оркестром, написанное для Бориса Андрианова. Это сочинение прозвучит на концерте-открытии музыкального форума в зале "Зарядье".

За дирижерский пульт оркестра "Новая Россия" встанет грузинский маэстро Николоз Рачвели, которого с композитором связывают давние творческие отношения. Дирижер неоднократно становился первым исполнителем музыки Канчели и записал некоторые его произведения на CD.

В этот вечер также состоится российская премьера Концерта для виолончели с оркестром, написанного для всемирно известного виолончелиста, дирижера и педагога Давида Герингаса итальянским композитором Сильвией Коласанти. Сам маэстро в этот вечер возглавит созданный им виолончельный оркестр, состоящий из ста виолончелей, который исполнит оригинальные произведения и аранжировки для ансамбля виолончелей.

Продолжит фестивальную программу вечер камерной музыки, который пройдет 14 ноября в Концертном зале Чайковского. В программе – Первое "Элегическое трио" Рахманинова, Второй квартет Аренского и Квинтет до мажор Шуберта.

Впервые в России в Мультимедиа Арт Музее на Остоженке выступит дуэт из Германии Deepstrings – виолончелист Штефан Браун и его супруга Анне-Кристи Шварц (виолончель, вокал). Музыканты предложат московской публике эксклюзивный репертуар из собственных композиций и переработок известной музыки.

В Малом зале МКЗ "Зарядье" 21 ноября будет представлена программа из сочинений, имеющих один первоисточник – виолончельные сюиты Баха.

Завершится Х юбилейный VIVACELLO 23 ноября в Концертном зале Чайковского исполнением двух крупных сочинений – "Тройного концерта" Бетховена и симфонической поэмы "Дон Кихот" Рихарда Штрауса. Исполнители: пианист Алексей Володин, австрийский скрипач Юлиан Рахлин, французский виолончелист Эдгар Моро, канадская альтистка Сара Макелрави и Борис Андрианов. За дирижерским пультом в этот вечер Дмитрий Юровский и Юлиан Рахлин.

В рамках музыкального форума мастер-классы проведут — Давид Герингас, Данжуло Ишизака и Эдгар Моро.