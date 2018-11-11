Балерина Диана Вишнева впервые проведет открытый мастер-класс

Диана Вишнева и Владимир Шкляров в балете Ромео и Джульетта в постановке Мариинского театра. Архивное фото

Диана Вишнева и Владимир Шкляров в балете Ромео и Джульетта в постановке Мариинского театра. Архивное фото

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева впервые в своей творческой карьере проведет большой мастер-класс "Наследие классического балета" в студии Context Pro в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе студии.

"Диана Вишнева впервые проведет мастер-класс "Наследие классического танца" в формате открытой репетиции на примере одной из самых известных вариаций классического репертуара — Маши из балета "Щелкунчик" (третий акт) в постановке Василия Мвановича Вайнонена", — говорится в сообщении.

Основное внимание мастер-класса будет сконцентрировано на связующих элементах движений, чистоте поз, эмоциональной составляющей образа и музыкальности исполнения. Принять участие в мастер-классе, который пройдет в студии Cointext Pro, смогут профессиональные артисты балета, знающие вариации Маши из "Щелкунчика".

Балет Вайонена вошел в репертуар Мариинского театра в 1934 году, и для многих петербургских балерин партия Маши традиционно стала одной из первых заглавных ролей еще во время обучения в Академии русского балета имени Вагановой.

Диана Вишнева – народная артистка России. Прима-балерина Мариинского театра, principal dancer Американского театра балета (2005-17).

В 2013 году основала международный фестиваль Context Diana Vishneva, который проходит ежегодно в Москве и Санкт-Петербурге. В 2010 году по инициативе балерины был учрежден Фонд содействия развитию балетного искусства, а в 2017 создана студия Context Pro, которая стала первым танцевальным пространством в Санкт-Петербурге, объединяющим профессиональных артистов и широкую аудиторию, не равнодушных к балетному искусству.