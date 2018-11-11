Большой театр чествует своего знаменитого баса Владимира Маторина

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Юбилейный вечер народного артиста России Владимира Маторина состоится в воскресенье в Большом театре, сообщили в пресс-службе театра.

Маторин свыше четверти века поет на сцене Большого театра. В его репертуаре ведущие партии в спектаклях "Евгений Онегин", "Иоланта", "Иван Сусанин", "Борис Годунов", "Хованщина". За годы служения в ГАБТе он исполнил около 70 партий.

"Я люблю все свои роли и все партии, которые пел, но более всего, наверное, "Хованщину" и "Бориса Годунова" Мусоргского", "Князя Игоря" Бородина, "Золотого петушка" Римского-Корсакова", — сказал Маторин РИА Новости.

По его словам, он полюбил Большой театр еще студентом, когда бегал туда на спектакли с участием легендарных певцов – Рейзена, Петрова, Гяурова.

"Бориса Годунова" слушал восемь раз. Впечатления – незабываемые!" – отметил он.

Артист выступал с большим успехом в Метрополитен-опера, Парижской национальной опере, Ковент-Гарден, Королевском театре в Мадриде и на других прославленных сценах.

В программе праздничного вечера сам юбиляр и солистка оперной труппы ГАБТ Елена Зеленская исполнят арии из опер классического репертуара, русские романсы и народные песни. Также примут участие Государственный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова, хор, мимический ансамбль и оркестр Большого театра.