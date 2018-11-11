Умерла украинская актриса Юлия Волчкова

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка Украины, актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова умерла в субботу, говорится на странице театра в Facebook.

Отмечается, что Волчкова скончалась после тяжелой болезни.

"Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", — отмечается в сообщении.

Актриса скончалась на 45-м году жизни. О дате и месте прощания с известной артисткой сообщат позднее.

Биография Волчковой

Волчкова родилась в Киеве. Заслуженная артистка Украины закончила в 1995 году Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. В Театре драмы и комедии актриса начала играть с 1998 года.

Волчкова также сыграла во многих фильмах и сериалах, включая "Вальдшнепы", "День рождения Буржуя", "Нити судьбы", "Кольцо с рубином", "Роксолана, пленница султана". Впервые актриса появилась на экранах в 1992 году в фильме "В той области небес…". Сообщается, что Волчкова также была режиссером-постановщиком спектаклей в театре "Созведие".

Звание заслуженной артистки Украины Волчковой присвоили в 2015 году.

По информации местных СМИ, последние месяцы актриса тяжело болела. Волчкова прошла курс лечения, что позволило актрисе на некоторое вернуться к работе в театре. Актриса скончалась в одной из киевских больниц.