Путин осмотрел экспозицию дома-музея Тургенева

Президент РФ В. Путин на открытии памятника И. С. Тургеневу

Президент РФ В. Путин на открытии памятника И. С. Тургеневу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в субботу экспозицию открытого после реконструкции дома-музея писателя Ивана Тургенева.

Директор музея Евгений Богатырев провел экскурсию для президента, мэра Москвы Сергея Собянина и министра культуры Владимира Мединского. В ходе экскурсии он рассказывал истории из жизни писателя и его матери, которая жила в этом доме.

В обновлённую экспозицию музея вошли более тысячи предметов, среди которых — автографы и письма Тургенева, а также последний прижизненный портрет писателя. Кроме того, в музее представлены предметы интерьера и мебель эпохи, в которую жил писатель.

"Открытие музея — очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа", — сказал Путин. Президент оставил первую запись в книге отзывов.

Музей И.С. Тургенева расположен в здании на Остоженке, построенном после пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".

Музей Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.