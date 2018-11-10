В новой серии "Возвращения в Простоквашино" герои расследуют преступление

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьера восьмой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" в субботу, в новом эпизоде герои расследуют преступление, сообщает пресс-служба студии.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Восьмая серия носит название "Ненастоящий детектив".

"Пока Шарик делает удачную фотографию для нового героя сериала — Бобра, в Простоквашино случается происшествие. В следствии допроса почтальон Печкин узнает, что на месте преступления находился только один посторонний — он сам. Героям предстоит распутать детективную историю", — говорится в описании к эпизоду.

Режиссером новой серии выступил Михаил Солошенко. По его словам, в мультфильме есть отсылка к образному ряду картины "Утомленные солнцем".

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.