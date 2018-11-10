Правительство учредило премию за лучший спектакль по русской классике

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении премии правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Учредить премию Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики", — говорится в постановлении.

Премию могут получить профессиональные репертуарные театры с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию. При этом они должны являться бюджетными или автономными учреждениями субъектов Федерации или муниципальных образований.

Как указано в справке к документу, ежегодно будут присуждаться три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата премии и денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей. "Выдвигать кандидатов на соискание премии будут органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления, реализующие государственную политику в области культуры", — говорится в справке.

Кандидатов на премию будет определять конкурсная комиссия, созданная Минкультуры России.