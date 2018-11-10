В московском "Зарядье" пройдет десятичасовой "Бах-марафон"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Музыкальный "Бах-марафон", посвященный 333-летию Иоганна Себастьяна Баха, пройдет в "Зарядье" в центре Москвы в рамках ХVIII международного музыкального фестиваля АrsLonga.

Музыку великого композитора будут исполнять в Большом и Малом залах "Зарядья" с 12.00 до 22.00. Впервые в России будут исполнены все концерты Баха для клавира, включая оригинальные, а также двух-, трех- и четырехрояльные версии.

В концерте примут участие признанные мастера исполнения музыки композитора из России и других стран. Среди них Евгений Королев, Степан Симонян, Реми Женье (Франция), Александр Гиндин, Алексей Уткин, Максим Рубцов, Люпка Хаджи-Георгиева (Македония), Андрей Баранов, Шио Окуи (Япония) и Энджел Вонг (США).

"Бах-марафон" станет кульминацией фестиваля ArsLonga, стартовавшего 27 сентября в Симферополе. Художественный руководитель музыкального форума – известный российский пианист и дирижер Иван Рудин.

"Для меня Бах – это одно из тех невероятных природных явлений, которые вызывают огромное потрясение. Те, кто еще не открыл для себя этого композитора, в какой-то момент жизни обязательно придут к нему, потому что нельзя не познать чудо восхода солнца или магию заката. Бах превосходит значение таких понятий, как композитор, музыка или искусство. Его музыка отвлекает от суетности сегодняшнего дня и увлекает в свой, иной мир, в котором ты защищен от проблем", — сказал Рудин, слова которого приводит пресс-служба проекта.

По словам музыканта, идея проекта Бах-333, частью которого является "Бах-марафон", родилась три года назад. Тогда ее поддержали его друзья-музыканты и договорились провести весь 2018 год под знаком Баха. Часть концертов прошла уже весной, но основная программа исполняется на фестивале ArsLonga.