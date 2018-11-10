Путин посетит "Дом-музей Тургенева" в Москве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника великому русскому писателю Ивану Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции "Дом-музей И.С. Тургенева" на Остоженке, сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятия проходят в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.

"… Глава государства примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника И.С. Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции "Дом-музей И.С. Тургенева" на Остоженке", — говорится в сообщении.

По словам главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, для экспозиции в доме-музее, где жила мать писателя, были приобретено около 150 мемориальных вещей Тургенева, включая последний прижизненной портрет писателя.

"Это деревянный, послепожарный дом. Была впервые проведена научная реставрация. До реставрации площадь дома была 600 кв метров, сегодня почти 1000 кв метров. В экспозиции будет представлено 1250 предметов. 768 предметов отреставрировали. Приобрели новые вещи — около 150 мемориальных вещей по всему миру", — ранее сказал Кибовский на пресс-конференции.

Первый памятник Тургеневу работы скульптора Сергея Казанцева откроют в этот же день на приусадебной территории.

Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. Тогда глава государства поручил правительству создать организационный комитет по подготовке и проведению торжеств и разработать план основных мероприятий.

Классик русской литературы, чьи произведения являются обязательной частью общеобразовательных школьных программ России, родился 9 ноября 1818 года в городе Орле. Наиболее известные произведения писателя — романы "Отцы и дети", "Дворянское гнездо", повесть "Ася", рассказ "Муму" и цикл рассказов "Записки охотника". Творчество Тургенева оказало огромное влияние на развитие русской литературы.