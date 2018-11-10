Путин посетит "Дом-музей Тургенева" в Москве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника великому русскому писателю Ивану Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции "Дом-музей И.С. Тургенева" на Остоженке, сообщила пресс-служба Кремля.
Мероприятия проходят в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.
"… Глава государства примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника И.С. Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции "Дом-музей И.С. Тургенева" на Остоженке", — говорится в сообщении.
"Это деревянный, послепожарный дом. Была впервые проведена научная реставрация. До реставрации площадь дома была 600 кв метров, сегодня почти 1000 кв метров. В экспозиции будет представлено 1250 предметов. 768 предметов отреставрировали. Приобрели новые вещи — около 150 мемориальных вещей по всему миру", — ранее сказал Кибовский на пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин в марте подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. Тогда глава государства поручил правительству создать организационный комитет по подготовке и проведению торжеств и разработать план основных мероприятий.