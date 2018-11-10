В Московской консерватории пройдет фестиваль "Вселенная – Светланов!"

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Фестиваль "Вселенная –Светланов!", посвященный 90-летию легендарного маэстро Евгения Светланова, пройдет 10 и 11 ноября в залах Московской консерватории, сообщили организаторы проекта.

Фестиваль с подзаголовком "Безумный уикенд" будет идти два дня в режиме нон-стоп во всех четырех залах Московской консерватории и даже в фойе Большого зала. В общей сложности пройдут 13 концертов, в которых примут участие 350 музыкантов. Все концерты небольшие, поэтому гости этого уникального музыкального форума смогут побывать на нескольких, а самые увлеченные – на всех.

Каждый концерт имеет свой номер, название и историю. Например, концерт под номером 13, который пройдет в Большом зале консерватории 11 ноября, называется "Несостоявшаяся встреча". В исполнении известного пианиста Бориса Березовского прозвучит первый концерт Чайковского, который он исполнит без дирижера. Концерт Березовского именно с этой программой вместе со Светлановым должен был состояться 5 мая 2002 года, но 3 мая маэстро не стало.

Откроет фестивальную программу 10 ноября трио из пианиста Андрея Коробейникова, скрипача Вадима Репина и виолончелиста Александра Князева. В концерте прозвучит трио "Памяти великого художника" Чайковского. В таком составе музыканты выступят впервые.

"Евгений Федорович Светланов – это легендарная фигура, гениальный музыкант, потрясающий дирижер. Меня восхищал его редкий дар исполнения мелодий и его воздействие на целый оркестр, его охват и сила высказывания. Здесь ему нет равных. Для меня огромная честь и ответственность открывать фестиваль, посвященный этому гениальному творцу", — сказал РИА Новости Коробейников.

Идея организаторов фестиваля – создать портрет великого музыканта через музыку самого Светланова. Каждый день будут звучать его сочинения, а концерт №9, который пройдет 11 ноября, будет целиком состоять из музыки Светланова.

"Прекрасно назван фестиваль "Вселенная — Светланов!". Он таким и был — человеком-вселенной. Меня поражала и восхищала многогранность деятельности Евгения Федоровича – он успешно занимался дирижированием и композиторством. У него было огромное количество талантов, которые сделали Светланова легендой еще при жизни. Мне судьба подарила возможность близкого общения с ним на сцене и в жизни, воспоминания и впечатления от этих встреч останутся в моем сердце", — сказал РИА Новости Репин.

В фойе Большого зала пройдут бесплатные выступления, а в зале Мясковского, куда можно попасть с билетом на любой концерт, будут показывать фильмы о Светланове и записи его выступлений. Будет и "Уголок воспоминаний", где известные музыканты расскажут о своих встречах и работе с маэстро.

Открытые мастер-классы по дирижированию проведет Александр Ведерников. Они состоятся в зале Мясковского утром 10 ноября и днем в Большом зале с Госоркестром России имени Светланова.

В фестивале "Вселенная – Светланов!" примут участие звезды мировой сцены – Борис Березовский, Александр Князев, Вадим Репин, Александр Рудин, Ярон Эрман, Андрей Коробейников, Эллина Пак, Дмитрий Махтин, Джулия Чичильяно и другие выдающиеся музыканты. За дирижерским пультом в эти два дня – лауреаты конкурса имени Светланова.

Организатор фестиваля – международный конкурс дирижеров имени Светланова.