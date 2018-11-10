МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Художественный театр им. Чехова представляет 10 ноября премьеру спектакля "Офелия боится воды" в постановке режиссера Марины Брусникиной. В пятницу состоялся прогон для прессы.

МХТ им. Чехова выпускает третью по счету премьеру нового сезона. Это работа известного режиссера, а сегодня и художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной, которая в последнее время работает в основном с современной драматургией и прозой. На этот раз она поставила спектакль по пьесе одного из самых востребованных современных драматургов Юлии Тупикиной "Офелия боится воды".

"Эту пьесу предложил мне театр еще при Олеге Павловиче (Табакове – ред.), — рассказала Брусникина РИА Новости. — И когда в МХТ пришел Сергей Васильевич Женовач, то при просмотре планов на сезон он не отменил этот проект и всячески помогал мне во время работы".

По словам режиссера, она не первый раз работает с драматургией этого автора – до этого был спектакль "Кот стыда" в РАМТе. Пьесы Тупикиной с хорошими характерами, хорошим юмором. "Офелия боится воды" — о современной семье, где кипят по-настоящему шекспировские страсти.

"Это разговор о вечном стремлении человека к чему-то прекрасному, к истинной любви и счастью, к заданной Шекспиром высоте взаимоотношений, страстей и драм" — подчеркнула Брусникина.

В спектакле играют мама и дочка – народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова и Дарья Юрская.

"С мамой мы не первый раз встречаемся на сцене,- сказала накануне премьеры Юрская – С ней очень хорошо – она прекрасный партнер. Но и все, занятые в спектакле актеры – это просто "компания мечты". Все мы стали настоящей семьей. И даже не понимаем, как это будет, когда работа закончится, и мы не сможем так часто видеться. У нас семейная история и по нашему репетиционному процессу – абсолютно семейный ансамблевый спектакль".

В спектакле заняты: Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Олег Тополянский, Наталья Рогожкина и Павел Филиппов. Скоро к ним присоединится и Игорь Золотовицкий. Вместе с Мариной Брусникиной над постановкой работала художник Нана Абдрашитова.