В Орле возобновил работу первый в России музей Тургенева

ОРЕЛ, 10 ноя — РИА Новости, Светлана Задёра. Орловский объединённый литературный музей Ивана Тургенева вновь начал работу и представил обновлённую экспозицию в день 200-летия писателя, передаёт корреспондент РИА Новости.

Накопили концертами на портрет



В главном холле музея собралась толпа гостей, хотя до начала первой экскурсии ещё 30 минут. Почти все пришедшие на открытие — уже пенсионного возраста и были в этом музее много раз, а некоторые — эксперты по жизни и творчеству писателя, поэтому перед экскурсией сотрудники шутят: "Да вы тут больше меня можете рассказать".

Перед началом церемонии открытия в зале включается торжественная музыка, все замолкают.

"Не только в Орле, но и во всем мире, мы можем с гордостью это сказать, это первый тургеневский музей, возникший 24 ноября 1918 года. Для нашего музея этот год тоже юбилейный — 100 лет со дня его открытия", — рассказала на церемонии замдиректора музея по научной работе Лариса Дмитрюхина.

В центре зала весит новый портрет Сергея Тургенева — отца русского классика. Это работа орловской художница Ольги Сорокиной. Деньги на картину сотрудники музея собирали через благотворительны акции: проводили лекции и концерты.

"Ольга Сорокина написала этот портрет в 2012 году к юбилею Бородинской битвы, поскольку Сергей Николаевич — герой Бородинской битвы. Нам так хотелось, чтобы этот портрет был у нас в музейной коллекции. Мы устраивали концерты, лекции. Все деньги, которые собирались от этих мероприятий, потом сложили вместе… конечно, Ольга Александровна пошла нам навстречу, цена этого портрета была ниже, чем он стоит на самом деле", — рассказала заместитель директора.

Театр Тургенева



Отдельную часть экспозиции назвали "театром Тургенева" — здесь представлены два героя его пьесы "Месяц в деревне".

Гостья музея режиссер Вера Глаголева, которая снимала по "Месяцу в деревне" фильм "Две женщины", стала другом музея и часто советовалась с научными сотрудниками во время работы, рассказывает первым посетителям экскурсовод.

"Незадолго до своей кончины (август 2017) она передала сценические костюмы главных героев "Две женщины", снискавшего огромный успех во многих странах. Вот в это день мы решили представить дар этой замечательной женщины, актрисы, режиссера в нашем музее. Мы подумали, пусть отныне тургеневские герои Наталья Петровна и Аркадий Ислаев пребывают в этих стенах в память о ней", — рассказал экскурсовод.

По его словам, эти костюмы были сшиты по лекалам XIX века из дорогих английских тканей.

Одно из самых сказочных, по словам сотрудников музея, обновлений в экспозиции — это расписанная сценками из "Записок охотника" люстра, выполнена орловскими витражистами.

"Экспозиция у нас как сложилась в конце 90-х, так почти она и осталась. Большая часть изменений у нас в оформлении. Зато мы ввели рокотовские (художника Фёдора Рокотова) портреты, их раньше не было в композиции первого зала", — рассказывает Дмитрюхина.

Замдиректора музея признаётся, что, конечно, хотелось бы иметь в экспозиции новые документы, но пока их нет, практически все письма Тургенева уже опубликованы.

"Большая часть новых документов находится во Франции, но эти документы касаются французского периода. А тут перекопали, перепахали очень много, но, мы надеемся, что всё-таки что-нибудь и у нас ожидает своего часа ",— сказала она.