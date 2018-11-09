Елена Темникова рассказала о своем заболевании

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Певица Елена Темникова рассказала, что страдает от аутоиммунного заболевания.

Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram.

"У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть", — написала певица.

Решение сообщить об этом широкой публике Темникова приняла после звонка матери, вызванного распространившейся в СМИ информации о наркозависимости певицы.

"Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла", — отметила она.

При этом Темникова добавила, что ее адвокаты подадут иск против изданий, распространяющих лживую информацию.

"В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям <…> стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности. Стоят ли слезы родной матери этой лжи?" — написала Темникова.

Певица призвала поклонников не пугаться и заверила, что ее состояние заметно улучшается.