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Культура

Выходные в Москве: концерты Агутина, Маликова и фестиваль Светланова

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевец Леонид Агутин. Архивное фотоПевец Леонид Агутин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести музыкально — в субботу и воскресенье известные российские исполнители Леонид Агутин, Дмитрий Маликов и лидер коллектива "Агата Кристи" Вадим Самойлов будут отмечать юбилеи на главных концертных площадках города, для любителей классической музыки в Московской консерватории пройдет фестиваль "Вселенная — Светланов!", а поклонников театрального искусства ждет премьера постановки "Офелия боится воды" в МХТ имени Чехова.

Концерты

Шнуров и Агутин выпустили совместный клип
Шнуров и Агутин выпустили совместный клип

Певец и автор песен Леонид Агутин родился 16 июля, в этом году ему исполнилось 50 лет. Специально к этому событию в субботу на сцене "Олимпийского" состоится большой юбилейный концерт. На свой праздник Агутин пригласил главных звезд российской эстрады — музыканта Сергея Шнурова, рэпера Басту, Пелагею, Гарика Сукачева, Владимира Преснякова. Позвал он и примадонну Аллу Пугачеву, которая, к сожалению, не сможет выйти на сцену из-за плохого самочувствия. "Агутин и его группа Esperanto создают на сто процентов живое шоу с продуманной до мелочей программой, к каждому выступлению музыканты готовят новые аранжировки. Так что двух одинаковых концертов у Агутина быть не может", — отметили организаторы концерта.

Композитор, пианист и продюсер Дмитрий Маликов в субботу также отметит юбилей — 30-летия творческой деятельности. За это время он не только достиг выдающихся успехов на эстраде, но и приобрел популярность в интернете благодаря своему блогу в Twitter. Кроме того, музыкант записывает совместные треки с молодыми рэперами. На сцене Крокус Сити Холл Маликов представит специальную программу своих лучших песен в живом оркестровом сопровождении.

В воскресенье на этой же площадке состоится концерт одного из основателей группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова. Коллективу, который распался в 2010 году, исполнилось 30 лет — специально к этой дате Самойлов выпустил сингл "Где-то между", а на сцене Крокуса он представит программу "XXX". "Я благодарю от всей души поклонников, которые до сих пор, сквозь все годы, несут любовь к этой музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию группы. Отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями", — сказал Самойлов, чьи слова приводит пресс-служба.

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВадим Самойлов. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Вадим Самойлов. Архивное фото

Театр

Государственный академический Большой театр России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Театральные премьеры ноября: "Севильский цирюльник" и "Макбет"

В субботу на сцене МХТ состоится премьера постановки художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной под названием "Офелия боится воды". В последнее время Брусникина работает только с современной драматургией и прозой. И на этот раз она ставит спектакль по пьесе современной и одной из самых востребованных сегодня драматургов Юлии Тупикиной. По словам режиссера, пьеса Тупикиной — с хорошими характерами, прекрасным юмором. Она о современной семье, где кипят настоящие шекспировские страсти. "Это разговор о вечном стремлении к чему-то прекрасному, к истинной любви и счастью, к заданной Шекспиром высоте взаимоотношений, страстей и драм", — подчеркнула Брусникина. Вместе с режиссером над постановкой работала художник Нана Абдрашитова. В спектакле заняты: Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Игорь Золотовицкий, Олег Тополянский, Наталья Рогожкина и Павел Филиппов.

В Московской консерватории в выходные пройдет фестиваль "Вселенная — Светланов!" с подзаголовком "безумный уикенд" в честь выдающегося дирижера, композитора, пианиста Евгения Светланова. С утра до поздней ночи в эти дни будут идти концерты, мастер-классы, выставки, видео-просмотры, творческие встречи. Все концерты небольшие по продолжительности, поэтому гости фестиваля успеют побывать на нескольких, а при особом желании — на всех мероприятиях. Каждый концерт получит свой номер, название, историю. В фойе Большого зала пройдут бесплатные концерты, в зале Мясковского — с билетом на любой концерт можно будет посмотреть фильмы о Светланове и записи его выступлений. В Рахманиновском — расположится "Уголок воспоминаний", где известные музыканты будут делиться своими воспоминаниями о маэстро. Главная идея фестиваля — создать портрет великого музыканта через музыку, которую он любил, и музыкантов, с которыми он сотрудничал.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОлег Тополянский, Павел Филиппов и Дарья Юрская на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды". 9 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Тополянский, Павел Филиппов и Дарья Юрская на пресс-показе спектакля "Офелия боится воды". 9 ноября 2018

Выставки

На этой неделе в доме-музее Виктора Васнецова открылась выставка, приуроченная к 170-летию великого живописца. В экспозицию вошли 12 портретов, фотографии и архивные документы, которые охватывают период от начала строительства особняка до открытия в нем мемориального музея. Дом в Троицкой Слободе (переулок Васнецова) был спроектирован самим художником и архитектором Михаилом Приёмышевым. Здесь Васнецов написал многие знаменитые полотна, в том числе, "Сирин и Алконост. Песнь радости и печали" (1896), "Царь Иван Васильевич Грозный" (1897), "Богатыри" (1898). Музей открылся в особняке в 1953 году после передачи родственниками Васнецова дома и художественной коллекции в государственную собственность, он входит в состав музейного комплекса Третьяковской галереи. Большую часть документов гостям дома покажут впервые.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПосетительница у картины Виктора Васнецова "Витязь на распутье" на открытии выставки "Сокровища музеев России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница у картины Виктора Васнецова "Витязь на распутье" на открытии выставки "Сокровища музеев России" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Государственный музей Востока в этом году отмечает столетие со дня основания, впервые для посетителей он открылся 30 октября 1918. Сейчас коллекция Музея Востока насчитывает около 150 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Специально к юбилейной дате здесь открылась выставка "Восток. Другая красота", объединившая более 400 предметов из таких разделов, как Центральная Азия, страны ислама, Кавказ, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия. "Экспозиция посвящена женщине в традиционной культуре, её роли и пониманию женской красоты в целом. На первый взгляд, вопрос о том, что красиво – прост и еще проще вопрос о том, кто красив. Но если углубиться – то становится очевидно, что у каждой страны свои каноны красоты, которые в разных частях света и в разные исторические эпохи могут быть диаметрально противоположными", — отметили в музее.

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