Российский документалист не ожидал, что станет претендентом на "Оскар"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Режиссер Дмитрий Калашников не ожидал, что его документальный фильм "Дорога" войдет в список претендентов на получение премии "Оскар", но очень рад этому.

Фильм Калашникова был создан в 2016 году на основе роликов, записанных автомобильными видеорегистраторами на дорогах России.

"Заявку подавала продюсер фильма, так что об этом я знал. Неожиданно было то, что она прошла. Я особо не загадываю, конкуренция очень большая, но если получится пройти дальше, то буду очень рад", — сказал Калашников РИА Новости.

Полный список претендующих на "Оскар" полнометражных документальных фильмов опубликован в четверг на сайте Американской академии киноискусств, он состоит из 166 кинокартин. Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 17 декабря, а 22 января 2019 года станет известна пятерка номинантов на кинопремию.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе в театре Dolby 24 февраля 2019 года. Ожидается, что она будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территориях по всему миру.