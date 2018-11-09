Валдис Пельш снимет фильм к юбилею открытия Антарктиды

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущий и режиссер Валдис Пельш 27 ноября отправляется в экспедицию в Антарктиду, чтобы снять документальный фильм к 200-летнему юбилею ее открытия в 2020 году.

"Я улетаю в Антарктиду с большим документальным проектом. В 2020 году будет отмечаться 200 лет с момента открытия Антарктиды, все ломанутся, я решил ломануться первым. 27 ноября мы отправляемся из Москвы, скорее всего, 3 декабря уходим со станции Новолазаревская. Это первая трансантарктическая автономная экспедиция – у нас не будет ни одного пункта дозаправки. Такого еще не делал никто", — рассказал на пресс-конференции Пельш.

По его словам, организация подобной экспедиции — "архисложная задача".

"Вы не представляете, какие бюрократические препоны надо пройти, чтобы организовать свою экспедицию через Антарктиду. Нас поддерживает Русское географическое общество", — сказал Пельш.

Он отметил, что киноэкспедиция выбрала максимально длинную траекторию: Новолазаревская, Полюс недоступности, Южный полюс, Полюс холода, станции Восток и Прогресс. По протяженности маршрут составит более 6 тысяч километров.

"Мы сделаем фильм к осени 2019 года. Антарктиду открыли в январе 1820 года, а (Михаил) Лазарев и (Фаддей) Беллинсгаузен вышли в экспедицию в июле 1819 года. Так что к юбилею можно выпускать и в этом году, и в следующем", — добавил Пельш.