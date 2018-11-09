Пореченков предложил сохранить Ефремову звание заслуженного артиста

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актер Михаил Пореченков выступил за сохранение Михаилу Ефремову звания заслуженного артиста, несмотря на его слова об имперском мороке и фантомных болях в России.

Артист напомнил, что Ефремов заслужил звание своей работой.

"Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны… Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот", — заявил Пореченков в эфире НСН, признавшись, что не слышал речь Ефремова.

Ранее Михаил Ефремов заявил, что после распада СССР в России закончился "коммунистический морок", но у страны остались "фантомные боли". Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил за это лишить актера звания заслуженного артиста. В ответ актер признался, что ему "по барабану".