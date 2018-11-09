ФК поддержал фильм про Крымский мост по решению попечительского совета

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" получила средства из Фонда кино по решению попечительского совета, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Романтическая комедия вышла в российский прокат 1 ноября. В фильме снимались актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко и другие.

"Средства выделили картине на безвозвратной основе по решению попечительского совета", — сказали в пресс-службе.

В день премьеры сборы составили 4,6 млн рублей. А в воскресенье, в День Народного Единства — увеличились в три раза по сравнению со стартом и составили 14 млн рублей. Всего за первые пять дней картину посмотрели более 175 тысяч зрителей.