МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский триллер "Девушка, которая застряла в паутине" — продолжение истории хакера Лисбет Саландер, японскую криминальную драму "Магазинные воришки" — обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, фэнтези "Пришелец" с Андреем Смоляковым в одной из главных ролей и наделавший шума боевик "Хантер Киллер" увидят зрители на этой неделе.

Девушка, которая застряла в паутине

Американский триллер уругвайца Фредерико Альвареса — экранизация одноимённого бестселлера Давида Лагеркранца, который продолжил серию книг "Миллениум" покойного Стига Ларссона, ставших мировыми бестселлерами.

Фанатов "Миллениума" ожидает очередной триллер о приключениях девушки с татуировкой дракона Лисбет Саландер, талантливый хакер снова отправится в смертельно опасный крестовый поход. Сильные мира сего пытаются склонить Лисбет Саландер на свою сторону, но в ней живёт отчаянный и жестокий бунтарь, который всегда поможет беззащитным, она — бескомпромиссный герой. Роль Саландер сыграла обладательница премий "Эмми" и "Золотой глобус" британская актриса Клер Фой, звезда сериала "Корона".

Представляя фильм, режиссер признался журналистам, что ему очень нравится сериал "Корона", особенно Фой в роли королевы Елизаветы II. "С первой сцены "Короны" я влюбился в то, как виртуозно она обыгрывает все эмоциональные повороты сюжета. Она способна передать эмоциональное состояние своей героини одним только движением глаз", — рассказывал журналистам режиссер. Альварес считает, что его героиня представляет женщин, которые готовы заявить: "Это уже чересчур!" и этот посыл сегодня "крайне актуален".

© The Cantillon Company, Scott Rudin Productions, Sony Pictures Entertainment, Yellow Bird Films AB, 2018 Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"(2018) © The Cantillon Company, Scott Rudin Productions, Sony Pictures Entertainment, Yellow Bird Films AB, 2018 Кадр из фильма "Девушка, которая застряла в паутине"(2018)

Магазинные воришки



Японская криминальная драма "Магазинные воришки" режиссера Хирокадзу Корээда получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале в этом году. Режиссер задается вопросом, что есть настоящая семья и что ее определяет.

В большой семье бедного японского рабочего все живут на пенсию бабушки и сводят концы с концами тем, что воруют еду в супермаркетах. От этих обязанностей не освобождаются ни взрослые, ни маленький Шигеру. В один из холодных зимних дней они находят на улице маленькую девочку Юри, сбежавшую от постоянных ссор своих родителей. Вместо того чтобы отдать Юри обратно в семью, они решаются на преступление и оставляют малышку себе. Та быстро расцветает в лучах любви и принимает своих "приемных родителей" за настоящих. Но позже выясняется, что дружная семья не такая простая, как кажется.

© Aoi Pro, Inc. 2018 Кадр из фильма "Магазинные воришки"(2018) © Aoi Pro, Inc. 2018 Кадр из фильма "Магазинные воришки"(2018)

Представляя фильм в Канне, режиссер отметил, что какие-то моменты в фильме были вдохновлены его личным опытом. В детстве у него не было своей комнаты, он жил в шкафу и хранил там все свои вещи, наблюдая оттуда за взрослым миром.

"С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть. И я продолжу снимать фильмы про семью, так как у меня всегда разные мысли по этому вопросу", — сказал Корэеда журналистам.

© Aoi Pro, Inc. 2018 Кадр из фильма "Магазинные воришки"(2018) © Aoi Pro, Inc. 2018 Кадр из фильма "Магазинные воришки"(2018)

Хантер Киллер

Американский боевик режиссера Донована Марша должен был выйти в прокат на прошлой неделе, но не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества. В связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение Минкультуры не выдало прокатное удостоверение.

Фильм рассказывает об американской субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В связи с сюжетом фильма некоторые СМИ предположили, что картину не выпускают по цензурным соображениям, но в разговоре с журналистами министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "предельно глупым", но не нарушающим законы. Прокатное удостоверение боевик получил после соблюдения всех формальностей.

В США фильм вышел в прокат 19 октября и собрал более 13 миллионов долларов.

Пришелец

Российский фильм "Пришелец" Александра Куликова, в котором он так же сыграл одну из главных ролей, снят на стыке трех жанров — фантастика, приключения, драма. По сюжету, космический корабль, совершающий экспедицию на Марс, попадает в сильную бурю. Чтобы спасти экипаж, командир корабля принимает решение пожертвовать собой и остаться на планете. Главный герой Александр Чапаев отцепляет модуль и высаживается на Марсе. Ему кажется, что здесь, в неизведанном безвоздушном пространстве, непокоренном человеком, он находится в полном одиночестве. Однако спустя время Чапаев начинает ощущать чье-то незримое присутствие. В контакт с героем вступает неизвестная субстанция, которая навсегда меняет его. Роль директора Центра управления полетами исполнил Андрей Смоляков, в образе неудачника, неуверенного в себе ученого предстал Максим Виторган.

© Союз Маринс Групп, 2018 Кадр из фильма режиссера Александра Куликова "Пришелец"(2018) © Союз Маринс Групп, 2018 Кадр из фильма режиссера Александра Куликова "Пришелец"(2018)

По мнению креативного продюсера фильма Александра Карпова, "в картине не разочаруется как зритель, идущий в кино за захватывающей динамичной историей, так и зритель, которому интересно глубокое, интеллектуальное кино". Задача создателей фильма заключалась в том, "чтобы соединить энтертеймент и философию таким образом, чтобы всё вместе играло".