ЛОНДОН, 9 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Первая выставка, посвященная связям между британской монархией и российским императорским домом — "Россия: королевская семья и Романовы", откроется в пятницу в галерее Букингемского дворца Queen’s Gallery.

От Петра до патриарха

Открытие выставки, на которой представлены порядка трехсот экспонатов, приурочено к 300-летию визита Петра I в Великобританию.

"Британия и Россия связаны тесными культурными и дипломатическими связями, а монархи двух стран были еще и близкими родственниками. Взаимное влияние стран было огромным: это проявлялось в моде, керамике, произведениях искусства. На нашей выставке представлены личные вещи членов царской и королевской семей, письма их друг к другу, государственные подарки — портреты, картины, предметы декоративно-прикладного искусства, исторические документы, фотографии, иконы", — рассказала РИА Новости куратор выставки Кэролайн де Гито.

Большой портрет Петра I, "встречающий" посетителей в первом зале, был сделан сэром Годфри Неллером во время визита императора в Лондон и преподнесен самим Петром его британскому визави Вильгельму III. Неподалеку можно увидеть колоссальную фарфоровую вазу — подарок Николая I королеве Виктории. В том же зале висит портрет принцессы Шарлотты, одетой в "русское" платье-сарафан, позволявшее скрывать беременность. Стоит лишь чуть повернуть голову — и тут же можно увидеть само платье, бережно хранившееся родственниками принцессы, умершей в 21 год при родах.

"Насколько невозможным казалось, что нежная маленькая Алики станет великой русской императрицей!" — сказала когда-то королева Виктория про свою внучку, последнюю русскую царицу Александру Федоровну. Эти слова вынесены кураторами выставки в качестве эпиграфа к рассказу о династических связях.

Установление первых родственных связей относится к 1860-м годам, когда две дочери короля Дании Кристиана IX, выйдя замуж, "породнили" Великобританию и Россию. Первый же династический брак был заключен в 1874 году, когда второй сын королевы Виктории принц Альфред женился на дочери царя Александра II, великой княжне Марии Александровне. В 1894 родство стало еще глубже: супруги Николай II и принцесса Алиса ("Аликс") Гессен-Дармштадтская приходились будущему британскому королю Георгу V двоюродными братом и сестрой.

В зале, посвященном важным событиям из жизни обеих семей, можно увидеть скульптурное изображение Марии Александровны, заказанное ее мужем, французское письмо великой княгини Елизаветы Федоровны "дорогой бабушке" королеве Виктории о предстоящей свадьбе ее сестры и Николая Второго, заказанная королевой Викторией, обожавшей внучку Аликс, картина Лаурица Туксена, запечатлевшая венчание Аликс и Николая II. Выставлено и письмо Николая II королю Эдуарду VII на английском языке, в котором русский царь соболезнует "дорогому дяде Берти" в связи с кончиной королевы Виктории и выражает надежду на то, что "новый век сведет вместе Англию и Россию во благо их общих интересов и во имя общего мира".

"Мы выставили документы, в которых Георг V рассказывает о том, как он узнал о смерти императора и его семьи, о том, как он поехал с королевой Марией на мемориальную службу в русскую церковь", — отметила куратор выставки.

Комментируя тот факт, что выставка не затрагивает болезненную тему отказа британской королевской семьи в помощи Николаю II и его семье, она отметила: "У нас конституционная монархия, решения принимает правительство, и король не мог ничего сделать, даже если хотел".

Как бы то ни было, куратор подчеркнула, что письма Георга V свидетельствуют о том, что он глубоко переживал гибель кузена и его семьи.

"Потом Георг V и королева Мария всю жизнь собирали предметы, имеющие отношение к памяти их погибших родственников", — отметила она.

Среди приобретенных Георгом V вещей на выставке представлено "Мозаичное" яйцо Фаберже — подарок Николая II супруге. Яйцо, считающееся одним из самых сложных по технике произведений знаменитой мастерской, таит сюрприз: изображение всех пятерых детей императорской четы в профиль.

© РИА Новости / Мария Табак Выставка "Россия: королевская семья и Романовы" в галерее Букингемского дворца Queen’s Gallery в Лондоне © РИА Новости / Мария Табак Выставка "Россия: королевская семья и Романовы" в галерее Букингемского дворца Queen’s Gallery в Лондоне

Однако, как и заявлено в названии выставки, она действительно охватывает все триста лет отношений России и Великобритании. Один из новейших экспонатов — Тихвинская икона Божьей Матери, подаренная патриархом Кириллом королеве Елизавете II в 2016 году.

Выставка в выставке

В состав выставки "Россия: королевская семья и Романовы" вошла еще одна, по сути, самостоятельная выставка под названием "Тени войны: фотографии Крыма Роджера Фентона, 1855".

"Мы решили включить эту выставку в состав большой, потому что она отражает негативную сторону отношений двух стран. Выставка в целом — о позитивной стороне отношений, но мы решили выставить и эту невероятную уникальную подборку фотографий, чтобы рассказать и о другом — мы подумали, что в 19-м веке Крым был частью России, находился под российским контролем, и из-за Крыма Франция и Великобритания приняли решение напрямую столкнуться с Россией. Это хороший способ рассказать о продолжающейся истории отношений России и Великобритании", — рассказала куратор этой части выставки Софи Гордон, отказавшись ответить на вопрос, не связано ли решение кураторов рассказать о Крымской войне с нынешними разногласиями двух стран по вопросу о Крыме.

Она рассказала, что в подготовке "Теней войны" принял участие принц Гарри, который служил в Афганистане и знает о войне не понаслышке.

"Принц Гарри записал для аудиогида комментарии к двум фотографиям: он очень трогательно рассказал о травмирующем влиянии войны на военнослужащих, о способах помочь им. Эта тема очень близка ему, потому что он работает с ранеными солдатами, был идейным вдохновителем Invictus Games (спортивные соревнования для бывших и нынешних военнослужащих, пострадавших в ходе военных действий — ред.)", — отметила Гордон.

На вопрос о том, принял ли кто-либо еще из членов королевской семьи участие в подготовке выставки, куратор сказала: "Они не участвовали в отборе экспонатов для выставки, но королева всегда в курсе всего, что мы делаем".

Скоро и в России

Каталог выставки весной 2019 года выйдет на русском языке, рассказала РИА Новости руководитель проектов издательства "Слово/Slovo" Александра Ерицян.

"Это будет самостоятельная книга, которая покажет культурные, исторические и династические связи Российской Империи и Великобритании через невероятный мир предметов искусства. Многие экспонаты из Royal Collection ("Королевская коллекция" — собрание предметов искусства, принадлежащих короне — ред.) на выставке показаны впервые, в обычное время они "живут" в королевских дворцах и замках по всей Великобритании, в закрытых для посещения частных пространствах", — отметила Ерицян.

По ее словам, книга станет для читателей в России, по сути, уникальным шансом увидеть сокровища британской короны, связанные с Российской Империей.

"Над текстами для книги несколько лет работал целый коллектив авторов", — сказала руководитель проектов издательства, пообещав, что издание будет очень красивым.

Выставка "Россия: королевская семья и Романовы" продлится до 28 апреля 2019 года.