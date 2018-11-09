Певица Светлана Лобода рассказала о перенесенной операции

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Певица Светлана Лобода в эксклюзивном интервью для программы Андрея Малахова на телеканале "Россия-1" рассказала о перенесенной операции и о своем самочувствии.

По словам певицы, первые проблемы со здоровьем у нее начались за несколько дней до госпитализации. В ее день рождения 18 октября она репетировала сложный номер и упала, после чего попала в травмпункт с травмой ноги.

"Как я теперь понимаю, это был знак", — отметила Лобода.

Во время репетиции за день до запланированного концерта у нее начались сильные боли, в частности, болел живот и спина. "Я присела на диван и выпила обезболивающую таблетку, но боль не проходила. В какой-то момент я поднялась, чтобы выйти на сцену, и от резкой боли потеряла сознание. Я упала и очнулась уже в больнице", — рассказала Лобода.

Кроме того, певица добавила, что объездила три больницы перед тем, как ей поставили точный диагноз. Как оказалось, причиной болей были камни в почках, которые перекрыли мочеточники. Это могло привести к полному удалению органа, поэтому медики провели ей экстренную операцию.

"Сделали операцию, поставили катетер. Четыре дня после операции я просто лежала в кровати и вообще не поднималась, был очень строгий режим", — рассказала она.

Кроме того, Лобода также отметила, что перенесенная операция заставила ее переосмыслить свою жизнь. "Десять дней в больнице — это очень долго, за это время я многое пересмотрела и переосмыслила. Теперь я понимаю, что я не робот и не могу работать так, как раньше. Я хочу больше отдыхать, чаще встречаться с друзьями и выстраивать свой график так, чтобы жить, а не существовать", — призналась певица.

Помимо этого, в интервью она поведала Андрею Малахову о рождении второй дочери Тильды, отношениях с Тиллем Линдеманном и своих планах на будущее.