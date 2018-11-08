Исполняющим обязанности главы Госфильмофонда назначили Сергея Алексеева

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Исполняющим обязанности гендиректора Госфильмофонда назначен Сергей Алексеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении Вячеслава Тельнова исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино). С января 2018 до настоящего времени Тельнов возглавлял Госфильмофонд России.

"Приказ подписан", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о назначении Алексеева, который раньше занимал пост первого заместителя генерального директора.