Первыми участниками образовательной игры "Простоквашино" стали 475 детей

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первыми участниками новой образовательной технологии "Простоквашино", разработанной киностудией "Союзмультфильм" совместно с департаментом образования Москвы, стали 475 детей из шести московских школ, рассказал на пресс-конференции в четверг разработчик игровой механики технологии Олег Огородник.

Технология социально-коммуникативного развития "Простоквашино" разработана для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она нацелена на то, чтобы развивать в детях 5-7 лет способности, в том числе, к творчеству и саморазвитию, здоровому эмоциональному отклику и культурному общению в группе, мотивации и концентрации внимания в процессе обучения. Технологию опробовали на базе шести московских школ с 10 по 31 октября по нескольким модулям.

"Самое время вернуть нашим детям детство. Мы постарались в этой технологии вернуть детей к игре. После апробации восторженные отзывы… Общее количество детей, которые познакомились с новой технологией "Простоквашино", это 475 человек. Мы стараемся максимально подготовить детей к современному миру, чтобы они научились социализации", — сказал Огородник.

В комплект, который поступает в школу, входят 50 оригинальных историй с сотней иллюстраций и девять авторских песен. Информацию дети получают от героев популярного мультфильма — Дяди Федора, его родителей и сестры, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина.

"Технология включает восемь тематических модулей: семья, друзья, соседи, интернет, школа, эмоции и чувства, мальчики и девочки, взрослые и дети. В каждый модуль входят материалы по девяти видам деятельности: конструирование, художественная литература, самообслуживание, музыкальная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, игровая", — отметили в пресс-службе проекта.

Как рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, следующим этапом проекта станет создание "коробки для родителей", чтобы они могли продолжать образовательную игру и дома. Кроме того, в комплект планируется добавить рабочие тетради для детей. В дальнейшем в технологию могут добавить модуль по безопасности.

По словам Слащевой, в другой образовательной программе могут быть использованы остальные герои "Союзмультфильма", например, попугай Кеша.