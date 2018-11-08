В Москве более 240 тысяч человек стали участниками акции "Ночь искусств"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Участниками ежегодной акции "Ночь искусств" в Москве стали более 240 тысяч человек, сообщает пресс-служба проекта.

Всероссийская акция "Ночь искусств" прошла в 85 регионах России и на 150 культурных площадках Москвы под девизом "Искусство объединяет". Культурные мероприятия в столице были организованы в музеях, галереях, библиотеках, концертных залах и на других площадках.

"Четвертого ноября 2018 года в столице по инициативе департамента культуры Москвы состоялась шестая ежегодная культурно-образовательная акция "Ночь искусств". Для гостей прошли более 800 мероприятий, которые посетили более 240 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы.