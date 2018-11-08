Фестиваль "Золотая маска" впервые пройдет в Ивановской области

ИВАНОВО, 8 ноя — РИА Новости. Фестиваль спектаклей-лауреатов театральной премии "Золотая маска" впервые пройдет в Ивановской области с 8 по 11 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"С инициативой проведения фестиваля выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Жителям региона на площадках в Иванове и Кинешме представят спектакли-лауреаты театральной премии разных лет", — добавил собеседник агентства.

В рамках фестиваля "Золотая маска" ивановские зрители увидят мюзикл "Шербурские зонтики" (музыкальный театр "Карамболь", Санкт-Петербург), детские спектакли "Как кот гулял, где ему вздумается" и "Бесстрашный барин" (Российский академический молодежный театр, Москва), спектакль "В день свадьбы" (Молодежный театр на Фонтанке, Санкт-Петербург).

Накануне глава области встретился с президентом фестиваля — народным артистом России Игорем Костолевским. Они обсудили вопросы развития региональных программ "Золотой маски" и театрального дела в целом. В этом году по поручению губернатора из бюджета Ивановской области выделено 200 миллионов рублей на ремонт государственных и муниципальных учреждений культуры, что в три раза больше, чем в 2017 году. Так, Ивановскому областному драматическому театру выделено 10 миллионов рублей на новое звуковое и световое оборудование. Оно уже установлено, театр готов принимать на своей сцене спектакли ведущих театральных коллективов страны. Выделены средства на ремонт Ивановского государственного театрального комплекса. Театры региона активно участвуют в грантовых программах министерства культуры РФ.

Российская национальная театральная премия "Золотая маска", она же фестиваль, учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. "Золотая маска" в Иванове и Кинешме — часть большой программы "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии", реализующейся с 2000 года. За это время состоялось более ста проектов в 45 российских городах от Архангельска до Южно-Сахалинска. Смотр знакомит зрителей не только с классическими постановками, но и с театральными экспериментами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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