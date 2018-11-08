Мединский возглавит наблюдательный совет галереи Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский возглавит наблюдательный совет картинной галереи имени Айвазовского в Феодосии, сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"Создается наблюдательный совет, председателем которого будет Мединский Владимир Ростиславович, министр культуры Российской Федерации", — сказала Новосельская на заседании совета Общественной палаты Крыма.

По ее словам, до 1 декабря будет сформирован алгоритм предоставления субсидий на развитие галереи. В частности, планируется разработать проектно-сметную документацию и осуществить передачу галереи ряда помещений, в их числе дом сестры Айвазовского и принадлежащие сегодня помещения министерству обороны РФ.

"По 500 миллионов мы будем запрашивать из федерального бюджета с 2020 по 2022 год на полное восстановление этой галереи", — сказала министр.

Феодосийская картинна галерея Айвазовского — один из старейших музеев и первая на юге страны публичная картинная галерея. Первая экспозиция была открыта Айвазовским в 1845 году. После смерти художника, в 1900 году, картинная галерея, согласно его завещанию, перешла в собственность города.

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