Россия подписала конвенцию Совета Европы о защите культурных ценностей

ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский подписал конвенцию о борьбе с преступлениями в отношении культурных ценностей, сообщили РИА Новости в представительстве РФ при организации.

"Постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы Иван Солтановский в соответствии с распоряжением президента РФ от имени Российской Федерации подписал конвенцию Совета Европы о борьбе с преступлениями в отношении культурных ценностей от 19 мая 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвенция является уникальным международным договором, регулирующим уголовно-правовые аспекты защиты культурного наследия. Документ разработан в связи с резонансными актами вандализма, совершенными боевиками ИГИЛ* в отношении объектов всемирного культурного наследия в Сирии и Ираке в 2015-2017 годах.

"Ключевым элементом конвенции является криминализация широкого спектра противоправных деяний в отношении культурных объектов (кража, уничтожение, незаконные раскопки и т.д.). Документ также содержит ряд новаторских для международно-правовой практики элементов в том числе обязательство по осуществлению уголовного преследования правонарушений, совершенных в государствах, не входящих в конвенцию", — отметили в представительстве.

РФ стала десятым государством, подписавшим конвенцию, которая на сегодняшний день ратифицирована двумя странами — Кипром и Мексикой.

*Террористическая организация, запрещенная в России.