МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова считает, что российские музеи научились зарабатывать деньги.

"Полагаю, что позитивной стороной тех процессов, которые сейчас происходят в культуре, является то, что музеи теперь понимают, как зарабатывать деньги, как привлекать средства, и понимают, что сэкономить деньги спонсора или заработать самим бывает легче, чем пройти через сито всех формальностей, которые нужны для обеспечения федерального финансирования. Это ведь очень длительный процесс", — сказала РИА Новости Трегулова.

Она подчеркнула, что Минкультуры не вмешивается в выставочную политику музея.

"Министерство культуры не вмешивается в идейную составляющую нашей деятельности, не говорит делать это и это, выставку этого художника делать, а того нет. В этом вопросе у нас карт-бланш", — заявила Трегулова.