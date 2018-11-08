Картина Кончаловского станет топ-лотом торгов MacDougall's в Лондоне

ЛОНДОН, 8 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Картина Петра Кончаловского "Игра на бильярде. Аристарх Лентулов и Петр Кончаловский" станет топ-лотом торгов лондонского аукционного дома MacDougall's, специализирующегося на русском искусстве, сообщил РИА Новости в среду глава аукционного дома Уильям Макдугалл.

Торги состоятся 28 ноября.

По словам Макдугалла, работа Кончаловского, датируемая 1918 годом, оценивается в 1,5 – 2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2 – 2,6 миллиона долларов). Ее отличает хороший провенанс: она происходит из одной из ведущих европейских коллекций русского искусства. Кроме того, картина никогда не выставлялась на торги.

Еще одним важным лотом обещает стать "Сад Гесперид" Бориса Анисфельда, находившаяся в не менее известной коллекции. Символистская композиция оценивается в 300 – 400 тысяч фунтов стерлингов (около 400 – 522 тысяч долларов).

"Портрет скрипачки Сесиль Хансен" кисти Ильи Репина выставлена с эстимейтом 400-600 тысяч фунтов стерлингов (примерно 522 – 784 тысячи долларов), ранее работа находилась в коллекции дочери художника.

Также на торгах представлены произведения Исаака Левитана, Константина Коровина, Бориса Григорьева, Натальи Гончаровой, Игоря Грабаря, Юрия Пименова и Ильи Кабакова.