Во Флоренции скончался знаменитый художник Оскар Рабин

РИМ, 8 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитый российский и французский художник, один из основателей неофициальной художественной группы "Лианозово" Оскар Рабин скончался в среду на 91-м году жизни во Флоренции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Ватикане.

Согласно этой информации, мастер, вошедший в историю как один из главных организаторов всемирно известной "Бульдозерной выставки" 1974 года, умер в местной больнице в результате острого сердечного приступа.

Рабин скончался накануне открытия во Флоренции своей выставки, которая, как отметили в российском посольстве, "станет своеобразным реквиемом по выдающемуся мастеру". В четверг на открытии этой выставки будет присутствовать российский посол в Ватикане, бывший министр культуры РФ Александр Авдеев.

Рабин был лишен советского гражданства в 1978 году, после того как выступил организатором выставки художников-нонконформистов в Битцевском парке, которая была уничтожена бульдозерами по инициативе властей. Художник жил в Париже. В 1990 году ему было возвращено советское гражданство, в 2006 году он получил российский паспорт.