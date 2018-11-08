"Квартет И" отметил 25-летие спектаклем "Письма и песни мужчин"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В честь 25-летия "Квартет И" представил специальную версию своего популярного спектакля — "Письма и песни мужчин среднего возраста времён караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть" с участием групп "Машина времени", "Чайф" и барда Александра Градского, передает корреспондент РИА Новости.
Также участник Квартета Александр Демидов исполнил песню собственного сочинения под аккомпанемент группы "Чайф".
Коллектив в 1993 году создали четыре выпускника ГИТИСа: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит. Известность актерами принесли фильмы "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", снятые по их театральным постановкам. Спектакль "Письма и песни мужчин среднего возраста" играется с 2012 года. Действие разыгрывается в эпистолярном жанре, и участники "Квартета" по очереди читают то немного печальные, то шутливые письма, а в промежутках звучат музыкальные выступления.