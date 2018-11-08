"Квартет И" отметил 25-летие спектаклем "Письма и песни мужчин"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В честь 25-летия "Квартет И" представил специальную версию своего популярного спектакля — "Письма и песни мужчин среднего возраста времён караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть" с участием групп "Машина времени", "Чайф" и барда Александра Градского, передает корреспондент РИА Новости.

Открыл действие на сцене московского "Крокус Сити Холла" ироничный монолог участника "Квартета И" Леонида Бараца об эмоциях, которые люди переживают, отмечая свой день рождения. В этот вечер традиционный сюжет спектакля, который Квартет создал более шести лет назад, изменился за счёт многочисленных видеопоздравлений от друзей коллектива, в том числе музыканта Алексея Кортнева, писателя Евгения Гришковца, актрисы Нонны Гришаевой, сатирика Михаила Жванецкого и актера Михаила Ефремова.

Также участник Квартета Александр Демидов исполнил песню собственного сочинения под аккомпанемент группы "Чайф".

Завершилось юбилейное шоу популярной композицией группы "Машина времени" "Поворот", которую Андрей Макаревич спел вместе со зрителями.

Коллектив в 1993 году создали четыре выпускника ГИТИСа: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит. Известность актерами принесли фильмы "День выборов", "День радио", "О чем говорят мужчины", снятые по их театральным постановкам. Спектакль "Письма и песни мужчин среднего возраста" играется с 2012 года. Действие разыгрывается в эпистолярном жанре, и участники "Квартета" по очереди читают то немного печальные, то шутливые письма, а в промежутках звучат музыкальные выступления.